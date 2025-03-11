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Восточная часть острова Татышев в Красноярске изменится

КРАСНОЯРСК, 11 марта, ФедералПресс. К 400-летию в Красноярске благоустроят восточную часть острова Татышев. Там появятся смотровые площадки, ярмарочная поляна и велопешеходный мост. Проект благоустройства подрядчик подготовит до 10 августа 2025 года.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Задачу развития островов к 400-летию Красноярска и повышению эффективности использования уникального природного ландшафта в городской среде ставит перед столицей края губернатор региона Михаил Котюков», — сообщили в правительстве края.

Благоустройство коснется большей части восточной стороны острова Татышев.

Велопешеходный мост будет объединять пространство рядом с улицей Якутской. Тут же появятся развлекательные площадки и спортивные объекты. Согласно проекту, для того, чтобы застраховать от вандализма подрядчик установит камеры видеонаблюдения и системы оповещения.

Кроме того, на участке оборудуют специальную парковку и проведут ремонт спортивных площадок на западной части острова и благоустройство острова Бобровый.

Напомним, в Красноярском крае завершили ремонт опасного моста. Люди ездили в объезд с 2022 года.