Восточная часть острова Татышев в Красноярске изменится

«Задачу развития островов к 400-летию Красноярска и повышению эффективности использования уникального природного ландшафта в городской среде ставит перед столицей края губернатор региона Михаил Котюков», — сообщили в правительстве края.
Благоустройство коснется большей части восточной стороны острова Татышев.
Велопешеходный мост будет объединять пространство рядом с улицей Якутской. Тут же появятся развлекательные площадки и спортивные объекты. Согласно проекту, для того, чтобы застраховать от вандализма подрядчик установит камеры видеонаблюдения и системы оповещения.
Кроме того, на участке оборудуют специальную парковку и проведут ремонт спортивных площадок на западной части острова и благоустройство острова Бобровый.
Напомним, в Красноярском крае завершили ремонт опасного моста. Люди ездили в объезд с 2022 года.