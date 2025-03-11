Восточная часть острова Татышев в Красноярске изменится

Велопешеходный мост будет объединять пространство рядом с улицей Якутской. Тут же появятся развлекательные площадки и спортивные объекты. Согласно проекту, для того, чтобы застраховать от вандализма подрядчик установит камеры видеонаблюдения и системы оповещения.