В 86% детсадов Ростовской области выявили санитарные нарушения

Больше 1,2 тысячи проверок провели в детских садах Ростовской области в 2024 году. За этот период в ряде случаев были обнаружены нарушения, рассказали в управлении Роспотребнадзора.
По данным ведомства, несоблюдения санитарных требований зафиксировали в 86% дошкольных организаций. В частности, у проверяющих были претензии к содержанию и уборке помещений, а также отмечались недочеты при соблюдении меню питания.
— На лабораторное исследование направили образцы более 2,8 тысячи готовых блюд, из них 0,6% не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям и калорийности. Например, такие факты отмечались в детсадах Ростова-на-Дону и Сальского района. Кроме того, не соответствовали нормам две пробы творога и сливочного масла, отобранные в городе Зверево и Октябрьском районе, — уточнили в Роспотребнадзоре.
Всего выдали 996 предписаний об устранении нарушений, также информацию о несоблюдении норм передали в местные управления образования. Выполнение предписаний контролируются, к этому моменту исправили уже 260 недочетов.