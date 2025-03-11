В 86% детсадов Ростовской области выявили санитарные нарушения

— На лабораторное исследование направили образцы более 2,8 тысячи готовых блюд, из них 0,6% не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям и калорийности. Например, такие факты отмечались в детсадах Ростова-на-Дону и Сальского района. Кроме того, не соответствовали нормам две пробы творога и сливочного масла, отобранные в городе Зверево и Октябрьском районе, — уточнили в Роспотребнадзоре.