Моральные ценности времен ВОВ проявляются и сейчас, заявили в Кремле

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Моральные ценности, которые были во время Великой Отечественной войны, проявляются сегодня в полный рост, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Многие покупают транспортные средства, средства связи, беспилотники. Это массовое движение. Это очень большое количество компаний, бизнесменов, просто граждан… В этом плане все наши моральные ценности, которые были во время Великой Отечественной войны, они проявляются в полный рост сегодня», — сказал Песков журналистам, комментируя тот факт, что лауреат национальной литературной премии «Слово», писательница Юнна Мориц направила часть полученных средств на покупку БПЛА для российской армии.
При этом в Кремле положительно оценили поступок писательницы. Мориц получила гран-при национальной литературной премии «Слово» с формулировкой «За вклад в литературу».