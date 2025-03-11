Моральные ценности времен ВОВ проявляются и сейчас, заявили в Кремле

«Многие покупают транспортные средства, средства связи, беспилотники. Это массовое движение. Это очень большое количество компаний, бизнесменов, просто граждан… В этом плане все наши моральные ценности, которые были во время Великой Отечественной войны, они проявляются в полный рост сегодня», — сказал Песков журналистам, комментируя тот факт, что лауреат национальной литературной премии «Слово», писательница Юнна Мориц направила часть полученных средств на покупку БПЛА для российской армии.