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Нападение на девочку-квадробера в Новосибирске оказалось фейком

В ходе расследования была обнаружена полная видеозапись произошедшего.

Источник: МВД по Новосибирской области

Внимание правоохранительных органов Новосибирской области привлекло видео, распространившееся в одном из мессенджеров, где якобы запечатлено нападение на девочку-квадробера. После проведения тщательной проверки, новосибирская полиция пришла к выводу, что инцидент является инсценировкой, сообщает пресс-служба регионального МВД.

В ходе расследования была обнаружена полная видеозапись произошедшего. Анализ предоставленных материалов позволил сотрудникам правоохранительных органов установить постановочный характер ролика.

Главное управление МВД России по Новосибирской области обращается к гражданам с призывом проявлять бдительность и критически оценивать информацию, распространяемую в социальных сетях, блогах и на личных страницах пользователей.