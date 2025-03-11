Нападение на девочку-квадробера в Новосибирске оказалось фейком

Внимание правоохранительных органов Новосибирской области привлекло видео, распространившееся в одном из мессенджеров, где якобы запечатлено нападение на девочку-квадробера. После проведения тщательной проверки, новосибирская полиция пришла к выводу, что инцидент является инсценировкой, сообщает пресс-служба регионального МВД.