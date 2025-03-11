Единый дизайн-код для улицы Коминтерна утвердили в Нижнем Новгороде

Дизайн-код разработан для участка улицы от бульвара Юбилейного до переулка Союзного. Анализ существующей ситуации показал, что значительная часть информационных конструкций устарела и обветшала. Кроме того, многие из них изготовлены из некачественных материалов и установлены хаотично, без учета архитектурных особенностей зданий. Они подлежат демонтажу. Конструкции, отвечающие установленным требованиям, включены в концепцию.