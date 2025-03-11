Минтранс подготовил проект изменений ПДД, касающийся самокатов

«Средства индивидуальной мобильности плотно входят в повседневную жизнь горожан, в разы ускоряя пешеходное перемещение. Повсеместное распространение СИМ диктует необходимость обеспечения их безопасной интеграции в городскую среду, обеспечения безопасности пользователей СИМ и пешеходов. В настоящее время Минтрансом России подготовлен проект изменений в ПДД, который по результатам правоприменительной практики дополняет действующее регулирование. Изменениями в ПДД пользователь СИМ будет квалифицироваться как водитель транспортного средства и нести соответствующие обязанности и ответственность», — уточнили в ведомстве.