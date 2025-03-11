Невестка Президента Турции не приедет на Fashion Iftar 2025

«Если речь идет о супруге Билала Эрдогана (Рейян Узунер — прим. Т-и), то ее не будет. Ее приезд отменили, возникли форс-мажорные обстоятельства», — рассказал Абдрахманов на пресс-конференции в «Татар-информе».