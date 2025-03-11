СК начал проверки в трех регионах из-за раздачи жилищных сертификатов мигрантам

«Мой отец Ахмад на “Нижнекамскшине” лет 25 отработал, вышел на пенсию. Он раньше приехал, потом нас привез. Жена Малика приехала в 2019 году, я женился там и привез ее. Она тоже гражданка [РФ], через год получили, из-за того, что ребенок родился… Я в русской школе учился, потом в медресе здесь же, в Нижнекамске. Работаю там добровольно преподавателем Корана и в школе уборщиком», — рассказал журналистам сам 33-летний Холзода.