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В Казань 17 марта приедет «Книжный поезд» из Санкт-Петербурга

На железнодорожный вокзал Казани 17 марта прибудет поезд с писателями из Санкт-Петербурга в рамках Всероссийской акции Книжный поезд. Об этом в беседе с Ъ Волга-Урал сообщила пресс-служба Национальной библиотеки Татарстана.

Источник: Коммерсантъ

Поезд из четырех брендированных вагонов прибудет на железнодорожную станцию Казань-Пасс. 17 марта в 5:45.

Акция «Книжный поезд» проводится во второй раз. В прошлый раз ее организовали в Татарстане в 2023 г.

Поезд отправится из Санкт-Петербурга 13 марта и, помимо Казани, посетит Москву, Нижний Новгород, Ульяновск и Минск. Акция завершится в Волгограде.

В Казани в рамках акции пройдет 10 мероприятий на разных площадках с участием писателей, издателей и общественных деятелей. В их числе — Олег Рой, Сергей Лукьяненко, Сергей Переслегин, Илья Бояшов, Анна и Сергей Литвиновы, Ася Лавринович, Люцида Аквила, Катя Матюшкина и другие.