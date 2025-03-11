В Казань 17 марта приедет «Книжный поезд» из Санкт-Петербурга

В Казани в рамках акции пройдет 10 мероприятий на разных площадках с участием писателей, издателей и общественных деятелей. В их числе — Олег Рой, Сергей Лукьяненко, Сергей Переслегин, Илья Бояшов, Анна и Сергей Литвиновы, Ася Лавринович, Люцида Аквила, Катя Матюшкина и другие.