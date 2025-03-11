В Казань 17 марта приедет «Книжный поезд» из Санкт-Петербурга

Поезд из четырех брендированных вагонов прибудет на железнодорожную станцию Казань-Пасс. 17 марта в 5:45.
Акция «Книжный поезд» проводится во второй раз. В прошлый раз ее организовали в Татарстане в 2023 г.
Поезд отправится из Санкт-Петербурга 13 марта и, помимо Казани, посетит Москву, Нижний Новгород, Ульяновск и Минск. Акция завершится в Волгограде.
В Казани в рамках акции пройдет 10 мероприятий на разных площадках с участием писателей, издателей и общественных деятелей. В их числе — Олег Рой, Сергей Лукьяненко, Сергей Переслегин, Илья Бояшов, Анна и Сергей Литвиновы, Ася Лавринович, Люцида Аквила, Катя Матюшкина и другие.