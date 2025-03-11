Офицера ВСУ заочно осудили за обстрел курского села снарядами с ядом

«Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины Павло Розлача (внесен в перечень террористов)… Суд заочно приговорил Розлача к 25 годам лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.