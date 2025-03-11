Трех жителей Ингушетии будут судить за перевозку оружия для террористов

«По данным следствия, в период с ноября по декабрь 2023 года обвиняемые добровольно вступили в состав международной организации, которая в соответствии с решением Верховного суда Российской Федерации признана террористической, и принимали активное участие в ее деятельности», — говорится в сообщении.