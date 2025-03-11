Трех жителей Ингушетии будут судить за перевозку оружия для террористов

НАЛЬЧИК, 11 мар — РИА Новости. Следственные органы Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении трех жителей республики, которых обвиняют в том, что они помогали участникам террористической организации, перевозя для них оружие и взрывчатку, сообщило СУСК РФ по региону.
«По данным следствия, в период с ноября по декабрь 2023 года обвиняемые добровольно вступили в состав международной организации, которая в соответствии с решением Верховного суда Российской Федерации признана террористической, и принимали активное участие в ее деятельности», — говорится в сообщении.
Как считают следователи, мужчины на постоянной основе оказывали содействие членам незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Ингушетии. В частности, они хранили и перевозили на своих автомобилях оружие, боеприпасы, а также самодельные взрывные устройства, предназначенные для совершения диверсионно-террористических актов.
«Кроме того, фигуранты приобретали мобильные телефоны и сим-карты, которые также передавали членам незаконных вооруженных формирований для обеспечения их противоправной деятельности», — отметили в СУСК РФ.
Мужчинам предъявлено обвинение по статьям «Пособничество участникам террористической организации» и «Пособничество участникам вооруженного формирования, не предусмотренного законодательством Российской Федерации» УК РФ, санкции которых предусматривают до 20 лет лишения свободы.
В ведомстве уточнили, что уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.