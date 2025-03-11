«Чем больше голодает, тем больше полнеет». Белорусский невролог назвал болезнь, которую считают несерьезной, но которая препятствует сбросу веса

Пациенты с апноэ, а это остановка дыхания во сне из-за храпа, часто страдают ожирением, и им очень сложно похудеть, сообщает БелТА со ссылкой на врача невролога-сомнолога Республиканского клинического медицинского центра Управления делами президента кандидата медицинских наук Алексея Малкова.
«Ни один пациент, страдающий апноэ, не может похудеть. Чем больше он голодает, тем больше он полнеет», — отметил Алексей Малков.
По словам невролога-сомнолога, нарушения сна является спусковым механизмом, который провоцирует метаболические нарушения, в числе которых высокий холестерин, сахарный диабет.
При этом Алексей Малков подчеркнул, что нормализация сна может помочь сбросить лишние килограммы. В качестве примера он назвал пациента, которому удалось сбросил 50 килограммов за полгода.
Невролог отметил, что работа по нормализации сна — комплексная и может длиться довольно долго. Она включает в себя «ритуалы» отхода ко сну (о них подробнее здесь), расстановку приоритетов в течение дня, психотерапевтическую и фармакологическую коррекцию, а также лечение синдрома апноэ с помощью метода СИПАП-терапии.
Кстати, врач-невролог сказал, в каком случае ставится диагноз бессонница: «Истинная бессонница — это три бессонных ночи в неделю не менее месяца» (здесь подробнее).
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