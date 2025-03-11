«Чем больше голодает, тем больше полнеет». Белорусский невролог назвал болезнь, которую считают несерьезной, но которая препятствует сбросу веса

Невролог отметил, что работа по нормализации сна — комплексная и может длиться довольно долго. Она включает в себя «ритуалы» отхода ко сну (о них подробнее здесь), расстановку приоритетов в течение дня, психотерапевтическую и фармакологическую коррекцию, а также лечение синдрома апноэ с помощью метода СИПАП-терапии.