Новый тип лошадей выводят в Казахстане

В прошлом году хозяйство представило еще один новый заводской тип казахской лошади под названием «Ертис». Это стало вторым успешным шагом по отбору лошадей нового типа в Бескарагайском районе.
На данное время ведутся научные работы по выведению нового типа безрогого скота на основе казахской белоголовой породы, адаптированного к условиям региона.
Отмечается, что один новый тип лошадей под названием «Бескарагай» уже был представлен регионом в 2022 году. Он отличается высокой устойчивостью к любым погодным условиям. Лошади мясо-молочного направления. Животные крупные — жеребцы достигают в весе 700 кг, кобылы — 600 кг. Лошади подходят как для верховой езды, так и для работы в упряжке.