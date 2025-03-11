Новый тип лошадей выводят в Казахстане

Отмечается, что один новый тип лошадей под названием «Бескарагай» уже был представлен регионом в 2022 году. Он отличается высокой устойчивостью к любым погодным условиям. Лошади мясо-молочного направления. Животные крупные — жеребцы достигают в весе 700 кг, кобылы — 600 кг. Лошади подходят как для верховой езды, так и для работы в упряжке.