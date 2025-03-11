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Новый тип лошадей выводят в Казахстане

АЛМАТЫ, 11 мар — Sputnik. АЛМАТЫ, 11 мар — Sputnik. В Абайской области работают над выведением нового заводского типа лошадей, передает агентство АПК Новости.

Источник: Пресс-служба минюста

В прошлом году хозяйство представило еще один новый заводской тип казахской лошади под названием «Ертис». Это стало вторым успешным шагом по отбору лошадей нового типа в Бескарагайском районе.

говорится в сообщении

На данное время ведутся научные работы по выведению нового типа безрогого скота на основе казахской белоголовой породы, адаптированного к условиям региона.

Отмечается, что один новый тип лошадей под названием «Бескарагай» уже был представлен регионом в 2022 году. Он отличается высокой устойчивостью к любым погодным условиям. Лошади мясо-молочного направления. Животные крупные — жеребцы достигают в весе 700 кг, кобылы — 600 кг. Лошади подходят как для верховой езды, так и для работы в упряжке.