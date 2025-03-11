Трамвай № 8 возобновит работу в Нижнем Новгороде только осенью

Запуск трамвая № 8 в Нижнем Новгороде переносится на осень. Об этом сообщили представители Центра развития транспортных систем, отвечая на вопросы нижегородцев в соцсетях.
Напомним, трамвай № 8 следовал через Автозаводский район, соединял поселок Гнилицы и улицу Игарскую. Движение трамваев было приостановлено из-за ремонта трамвайных путей. Подрядчик должен был завершить работы до 20 января, однако он нарушил сроки выполнения работ.
Теперь работы должны завершить до конца третьего квартала текущего года.