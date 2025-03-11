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Сезон электросамокатов начался в Воронеже со 2-ой декады марта

На улицах столицы Черноземья с 11 марта выставили электросамокаты.

Представители одной из обслуживающих ТС компании рассказали, что двухколесных друзей в городе будет не менее двух тысяч штук.

Средства индивидуальной мобильности прошли за зиму техобслуживание и теперь готовы к перевозке горожан.

Воронежцам напомнили, что на самокате необходимо соблюдать правила дорожного движения, а поездки на них разрешены лицам, достигшим 16 лет. Регистрация новых пользователей будет осуществляться с привлечением данных банковских ID, чтобы исключить вождение детьми.

На одном самокате с электродвигателем нельзя кататься вдвоем, а за нарушение ПДД полагаются штрафы и блокировка в сервисе, так как электросамокат является полноценным транспортным средством.