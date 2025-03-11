Движение большегрузов ограничат в Нижегородской области в апреле

На дорогах Нижегородской области с 1 по 30 апреля вводятся временные ограничения для грузовиков, нагрузка на ось которых превышает 6 тонн. Такие меры приняты для сохранения дорожного покрытия в весенний период, сообщили в региональном минтрансе.