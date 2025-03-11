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Движение большегрузов ограничат в Нижегородской области в апреле

На дорогах Нижегородской области с 1 по 30 апреля вводятся временные ограничения для грузовиков, нагрузка на ось которых превышает 6 тонн. Такие меры приняты для сохранения дорожного покрытия в весенний период, сообщили в региональном минтрансе.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Ограничения затронут 1358 участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Однако некоторые трассы остаются без изменений.

В их числе: Ряжск — Касимов — Муром, Нижний Новгород — Шахунья — Киров, Владимир — Муром — Арзамас, дорога Дзержинск — обход Нижнего Новгорода.

При этом ограничения не распространяются на пассажирские автобусы; перевозку продуктов, медикаментов; почты, животных, топливо, удобрения, дорожно-строительную технику и материалы; международные грузоперевозки. Контроль за соблюдением ограничений будут вести дорожные службы и правоохранительные органы.