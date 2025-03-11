СК проверит сообщения о воспитательнице в Сочи, окунувшей ребенка в тарелку

«В социальных медиа были распространены сведения о том, что в Адлерском районе города Сочи в одном из дошкольных учреждений воспитатель ясельной группы применяет к детям физическую силу. По данному факту следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СК России по краю незамедлительно была организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.