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СК проверит сообщения о воспитательнице в Сочи, окунувшей ребенка в тарелку

СК проверит историю о воспитательнице в Сочи, окунувшей ребенка лицом в тарелку.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОДАР, 11 мар — РИА Новости. Следователи начали проверку в детском саду Сочи, где воспитательница ясельной группы, предположительно, окунула ребёнка лицом в тарелку, сообщает региональное управление СК РФ.

Ранее в сети появились кадры из столовой, где женщина рукой наклоняет голову ребёнка в тарелку, а затем и вовсе забирает порцию и ложку из руки малыша.

«В социальных медиа были распространены сведения о том, что в Адлерском районе города Сочи в одном из дошкольных учреждений воспитатель ясельной группы применяет к детям физическую силу. По данному факту следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СК России по краю незамедлительно была организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.