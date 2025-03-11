СК проверит сообщения о воспитательнице в Сочи, окунувшей ребенка в тарелку

КРАСНОДАР, 11 мар — РИА Новости. Следователи начали проверку в детском саду Сочи, где воспитательница ясельной группы, предположительно, окунула ребёнка лицом в тарелку, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее в сети появились кадры из столовой, где женщина рукой наклоняет голову ребёнка в тарелку, а затем и вовсе забирает порцию и ложку из руки малыша.
«В социальных медиа были распространены сведения о том, что в Адлерском районе города Сочи в одном из дошкольных учреждений воспитатель ясельной группы применяет к детям физическую силу. По данному факту следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СК России по краю незамедлительно была организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.