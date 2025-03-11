Власти Новосибирска намерены отказаться от «Бионорда» при обработке дорог

«Впереди у нас ответственная пора, будем планировать закупки противогололедных материалов на следующий сезон. Ставлю задачу проанализировать, насколько нужны эти реагенты. По моему мнению, надо отказываться от “Бионорда” и от такого песка (песко-соляной смеси.— “Ъ”) — привел слова главы города пресс-центр мэрии.