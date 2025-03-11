Власти Новосибирска намерены отказаться от «Бионорда» при обработке дорог

«Впереди у нас ответственная пора, будем планировать закупки противогололедных материалов на следующий сезон. Ставлю задачу проанализировать, насколько нужны эти реагенты. По моему мнению, надо отказываться от “Бионорда” и от такого песка (песко-соляной смеси.— “Ъ”) — привел слова главы города пресс-центр мэрии.
По словам господина Кудрявцева, городские власти получают много нареканий в связи с использованием этих материалов, из-за которых после схода снега образуется пыль. Мэр считает, что тщательная уборка улиц от снега и льда позволяет сократить объемы использования противогололедных реагентов.
По данным первого вице-мэра Иосифа Кодалаева, ежегодно Новосибирск закупает около 80 тыс. т противогололедных материалов. В этом году их использование было снижено на 20%.
В январе 2019 года предыдущий мэр Анатолий Локоть заявлял о том, что муниципалитет для улучшения экологической ситуации откажется от использования привычной песко-соляной смеси и будет применять «Бионорд».