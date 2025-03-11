39 волгоградцев заразились смертельно опасным вирусом

По данным лабораторного центра, за это время диагноз коронавирусной инфекции подтвердился у 39 человек. Общее количество зарегистрированных случаев заболевания с начала пандемии достигло 289 243. При этом за минувшую неделю выздоровели 19 пациентов, а общее число выздоровевших с момента начала распространения вируса составило 282 233 человека.