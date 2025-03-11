Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

39 волгоградцев заразились смертельно опасным вирусом

Оперативный штаб озвучил статистику по коронавирусу.

В Волгоградской области по состоянию на 11 марта 2025 года Роспотребнадзор предоставил оперативные данные о ситуации с COVID-19 за прошедшую неделю.

По данным лабораторного центра, за это время диагноз коронавирусной инфекции подтвердился у 39 человек. Общее количество зарегистрированных случаев заболевания с начала пандемии достигло 289 243. При этом за минувшую неделю выздоровели 19 пациентов, а общее число выздоровевших с момента начала распространения вируса составило 282 233 человека.

В Волгоградской области за указанный период не было зафиксировано ни одного летального исхода.