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174 дома в Новосибирске рискуют быть подтопленными этой весной

Городские власти активизировали работы по подготовки ливнёвок.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В зоне риска подтопления талыми водами этой весной оказались 174 многоквартирных дома. Об этом во вторник, 11 марта на совещании в мэрии сообщили руководитель департамента ЖКХ Дмитрий Зайков.

По его словам, наибольшее число домов, которым грозит паводок, расположены на территории Ленинского района — 65. В Дзержинском районе таких домов 35, в Кировском — 25, в Центральном округе — 19.

Для предотвращения подтоплений, власти организовали противопаводковые мероприятия — в оказавшихся в зоне риска территориях вывозят снег и подготавливают ливнёвки.

«Необходимо подготовить к приёму 183 ливневых канализацией, расположенных на придомовых территориях домов. Это позволит не допустить подтопление», — резюмировал Зайков.