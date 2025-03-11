174 дома в Новосибирске рискуют быть подтопленными этой весной

В зоне риска подтопления талыми водами этой весной оказались 174 многоквартирных дома. Об этом во вторник, 11 марта на совещании в мэрии сообщили руководитель департамента ЖКХ Дмитрий Зайков.
По его словам, наибольшее число домов, которым грозит паводок, расположены на территории Ленинского района — 65. В Дзержинском районе таких домов 35, в Кировском — 25, в Центральном округе — 19.
Для предотвращения подтоплений, власти организовали противопаводковые мероприятия — в оказавшихся в зоне риска территориях вывозят снег и подготавливают ливнёвки.
«Необходимо подготовить к приёму 183 ливневых канализацией, расположенных на придомовых территориях домов. Это позволит не допустить подтопление», — резюмировал Зайков.