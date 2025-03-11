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В Воронеже за нарушение санитарных норм закрыли пиццерию и суши-бар

В Воронеже временно закрыли два заведения общественного питания — пиццерию на улице Дорожной и суши-бар на улице Космонавтов.

Источник: AP 2024

Это решение было принято судебными приставами Советского района в связи с нарушениями, выявленными в ходе проверки Роспотребнадзора.

Судом установлено, что пиццерия не сможет работать в течение 15 дней, а суши-бар — 10 дней.

Во время инспекции были обнаружены серьезные несоответствия санитарным требованиям, включая:

отсутствия четкого разделения сырья и готовой продукции;нарушения температурного режима хранения;

проблемы с маркировкой;

неудовлетворительное состояние помещений;

отсутствие у персонала медицинских книжек и прививок.

Содержание постановления было доведено до бизнесменов, которых предупредили о последствиях его игнорирования. Заведения закрыли, а судебные приставы будут осуществлять надзор за выполнением запрета до завершения установленного срока.