В Воронеже за нарушение санитарных норм закрыли пиццерию и суши-бар

Это решение было принято судебными приставами Советского района в связи с нарушениями, выявленными в ходе проверки Роспотребнадзора.
Судом установлено, что пиццерия не сможет работать в течение 15 дней, а суши-бар — 10 дней.
Во время инспекции были обнаружены серьезные несоответствия санитарным требованиям, включая:
отсутствия четкого разделения сырья и готовой продукции;нарушения температурного режима хранения;
проблемы с маркировкой;
неудовлетворительное состояние помещений;
отсутствие у персонала медицинских книжек и прививок.
Содержание постановления было доведено до бизнесменов, которых предупредили о последствиях его игнорирования. Заведения закрыли, а судебные приставы будут осуществлять надзор за выполнением запрета до завершения установленного срока.