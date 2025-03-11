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Участница Великой Отечественной войны из Немана отметила 101-летие

Поздравления сегодня принимает Прасковья Ивановна Юранс.

Источник: Правительство Калининградской области

Участнице Великой Отечественной войны Прасковье Юранс из Немана исполнился 101 год. О юбилярше рассказали в пресс-службе областного правительства.

Именинница родилась в Пензенской области. Когда началась война, ей было 17 лет. Девушка училась на курсах радистов, в 1942 году оказалась в авиационной части: обеспечивала радиосвязь в ходе боев за Курильские острова.

В 1947 году в числе первых переселенцев переехала в Калининградскую область, работала продавцом, потом более 30 лет — бригадиром древесного цеха Неманского целлюлозно-бумажного комбината.