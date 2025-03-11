В особой экономической зоне Омска заработал первый завод

В год предприятие будет производить до 1,7 тысяч тонн продукции. Помимо этого, на заводе будет создано около 200 рабочих мест. Виталий Хоценко также отметил, что ежегодные налоговые отчисления с предприятия в бюджет составляет более 60 миллионов рублей.