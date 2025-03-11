В особой экономической зоне Омска заработал первый завод

Сегодня, 11 марта, Виталий Хоценко сообщил о запуске завода «Омскэлектротех» в особой экономической зоне «Авангард». По словам губернатора, это первое импортозамещающее производство в регионе.
В реализацию проекта было вложено 1,9 миллиарда рублей, из которых 400 миллионов предоставлено федеральным Фондом развития промышленности в виде займа по флагманской программе «Проекты развития».
Завод займется изготовлением крепежных изделий и соединительных деталей для химической, нефтегазовой и энергетических отраслей.
В год предприятие будет производить до 1,7 тысяч тонн продукции. Помимо этого, на заводе будет создано около 200 рабочих мест. Виталий Хоценко также отметил, что ежегодные налоговые отчисления с предприятия в бюджет составляет более 60 миллионов рублей.
Ранее «КП Омск» сообщала, что на окраине Омска за 300 млн рублей построят завод по производству кранов.