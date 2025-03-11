Следовавший из Челябинска в Москву самолет совершил вынужденную посадку в Уфе

Сегодня утром, 11 марта, в зоне ответственности Самарского регионального центра Единой системы организации воздушного движения произошло изменение маршрута самолета, выполнявшего рейс по маршруту Челябинск-Москва (аэропорт Внуково). Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.
Экипаж воздушного судна принял решение следовать на аэродром в столице Башкирии из-за ограничений на посадку в Московском аэроузле. Известно, что сигналы «Срочность» или «Бедствие» не объявлялись, и ситуация не представляла угрозы для пассажиров и экипажа.
Напомним, сегодня в Московской агломерации отразили крупнейший налет беспилотников ВСУ. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева максимальное число пострадавших и самый большой ущерб в трех муниципалитетах: Домодедово, Раменском и Ленинском округе.