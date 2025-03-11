Белорусский невролог назвал новый метод лечения больных после инсульта

Новый действенный метод лечения больных после инсульта назвал врач невролог-сомнолог Республиканского клинического медицинского центра Управления делами президента, кандидат медицинских наук Алексей Малков, сообщает БелТА.
По его словам, в лаборатории сна появился аппарат транскраниальный магнитный стимулятор, один из самых сильных в Беларуси. Алексей Малков охарактеризовал его как «восхитительный».
«Это магнит, который направляется точно в участок мозга, при поражении которого происходят проблемы», — заметил Алексей Малков.
Невролог подчеркнул, что такая терапия показывает особенно хорошие результаты при реабилитации после инсульта.
«Под определенной навигацией по МРТ и энцефалограмме видим, где проблема, и туда посылаем этот импульс», — отметил Алексей Малков.
Невролог подчеркнул, что таким же образом лечат мигрени, хронические головные боли.
Кроме того, медики лаборатории работают и с пациентами после травм. Для них применяют метод ботулинотерапии — это аналог ботокса, который способен расслабить любую мышцу.
«Например, пациент не может работать с врачом-эрготерапевтом, не получается разработать руку. Мы под УЗИ-контролем вводим в определенные места мышцы препарат, рука расслабляется и появляется очень хороший потенциал для реабилитации», — отметил невролог.
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