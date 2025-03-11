В Красноярске автобус № 52 продлили до «Тихих Зорь» через новую развязку

В Красноярске запускают автобус по новой развязке в Пашенном. Об этом сообщили в мэрии.
Автобус № 52 изменит схему движения с 21 марта. Его продлевают с остановки «ЛДК» до «Тихих Зорь» через новую развязку и мимо «Платинум Арены».
Запуска общественного транспорта местные жители ждали давно. Автобус поможет местным жителям из «Тихих Зорь» попадать в Пашенный, где находятся образовательные учреждения и скоро откроется поликлиника.
Ранее сообщалось о том, что льготники Красноярского края смогут оплачивать проезд в общественном транспорте по специальному тарифу.