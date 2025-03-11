В Ялте и Массандре 7 тысяч человек остались без света

Во вторник, 11 марта, в Ялте и Массандре более 7 тысяч человек остались без электричества. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.
По данным «Крымэнерго», в Ялте произошло аварийное отключение. Из-за этого сам город, а также Массандра частично остались без света. Первый замминистра отметил, что без света остались 7383 человека.
«Аварийные бригады приступили к восстановительным работам», — добавил Воронкин.
Ожидается, что энергоснабжение восстановят в течение трех часов.