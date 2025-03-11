Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ялте и Массандре 7 тысяч человек остались без света

В Ялте и Массандре более 7 тысяч человек остались без электричества 11 марта.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 11 марта, в Ялте и Массандре более 7 тысяч человек остались без электричества. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.

По данным «Крымэнерго», в Ялте произошло аварийное отключение. Из-за этого сам город, а также Массандра частично остались без света. Первый замминистра отметил, что без света остались 7383 человека.

«Аварийные бригады приступили к восстановительным работам», — добавил Воронкин.

Ожидается, что энергоснабжение восстановят в течение трех часов.