В Иркутской области направят миллиард на повышение безопасности на дорогах

В Иркутской области направят миллиард рублей на повышение безопасности на дорогах в 2025 году. Во втором квартале планируют провести отбор по заявкам от районов, где возле школ и детских садов требуется поставить светофоры с мигающим желтым и обновить пешеходные переходы. В поселках Шелеховского, Чунского и Заларинского районов обновят освещение вдоль трасс.
В селах Оек и Мамоны, а также Мельница Нижнеудинского района сделают тротуары. А на трассах Иркутск — Листвянка, Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово, Усть-Кут — Уояна обновят 2,7 километра ограждения. Также суммарно в регионе появится 918 дорожных знаков.
Кроме того, в ближайшем будущем будет установлено 23 устройства для фото и видеофиксации нарушений. Один из них уже появился на улице Ширямова перед въездом на парковку аэропорта.