В Иркутской области направят миллиард на повышение безопасности на дорогах

В Иркутской области направят миллиард рублей на повышение безопасности на дорогах в 2025 году. Во втором квартале планируют провести отбор по заявкам от районов, где возле школ и детских садов требуется поставить светофоры с мигающим желтым и обновить пешеходные переходы. В поселках Шелеховского, Чунского и Заларинского районов обновят освещение вдоль трасс.