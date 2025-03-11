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У Крымского моста выросла очередь со стороны Тамани

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар — РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом начала расти очередь со стороны Тамани. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«По данным на 14:00 в очереди со стороны Тамани находится 50 транспортных средств», — сказано в сообщении.

При этом выезд из Крыма свободен — очередей на досмотр со стороны Керчи нет.

В январе на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для въезжающих на территорию республики, сообщил замминистра транспорта Крыма Александр Овдиенко. По его словам, специальные службы поводят антитеррористические мероприятия.

Основанием для введения данных мер является указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении «желтого» уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.

Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.