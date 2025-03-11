У Крымского моста выросла очередь со стороны Тамани

Основанием для введения данных мер является указ президента России Владимира Путина о введении повышенного уровня реагирования в Крыму и Краснодарском крае, в том числе решение антитеррористической комиссии Темрюкского района, распоряжение главы Краснодарского края о бессрочном введении «желтого» уровня террористической угрозы в крае, Темрюкском районе и на Крымском мосту.