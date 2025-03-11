В Октябрьском семье 2-летнего мальчика, который сломал бедро в детсаду, выплатили компенсацию только вмешательства прокуроров

Инцидент произошел в октябре 2023 года во время дневной прогулки. Ребенок упал со стенки для лазания, которая предназначена для детей старше трех лет. В результате мальчик получил перелом бедра, что впоследствии было квалифицировано как причинение тяжкого вреда здоровью.