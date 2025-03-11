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В Октябрьском семье 2-летнего мальчика, который сломал бедро в детсаду, выплатили компенсацию только вмешательства прокуроров

Семье сломавшему бедро мальчику в детсаду в Башкирии выплатили 500 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура через суд добилась выплаты компенсации семье двухлетнего мальчика, который получил тяжелую травму в детском саду города Октябрьский. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел в октябре 2023 года во время дневной прогулки. Ребенок упал со стенки для лазания, которая предназначена для детей старше трех лет. В результате мальчик получил перелом бедра, что впоследствии было квалифицировано как причинение тяжкого вреда здоровью.

Октябрьский городской суд удовлетворил иск прокуратуры. С детского сада взыскали 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. На данный момент решение инстанции уже исполнено.

Ранее по инициативе прокуратуры детсада оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций».

Кроме того, воспитателя учреждения привлекли к уголовной ответственности по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Суд назначил ей штраф в сто тысяч рублей.

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