Автоматизирована диагностика диабетической ретинопатии

По словам одного из авторов исследования, аспиранта «Сколтеха» Мелаку Гетахуна, очень важно было добиться высокой чувствительности, так как она отражает способность модели распознавать микрососуды. «В этой работе мы предлагаем иную архитектуру нейросети, чем в более ранних решениях, которые упускали микрососуды сетчатки. Мы также ввели алгоритм, который настраивает выдачу модели за счет понимания сути данных на снимке сосудов сетчатки. Тем самым мы избегаем случаев, когда относящиеся к сосудам пиксели ошибочно распознаются как фон», — сказал он.