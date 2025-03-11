Екатеринбурженка отсудила у МВД компенсацию за ошибку в загранпаспорте

После получения нового паспорта пострадавшая купила новые билеты и отправилась в отпуск. По возвращении она обратилась в суд с иском о взыскании ущерба и компенсации морального вреда. Елена Т. указала, что из-за невнимательности сотрудников полиции ее отпуск сократился на 3 дня, она дополнительно потратила деньги на трансфер и внесение изменений в документы по туру.