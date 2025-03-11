Любителей сорить в Астане будут штрафовать до 4 млн тенге

За повторное нарушение в течение года (для крупного бизнеса — в течение трех лет) штраф удваивается. Для физических лиц он может составить до 200 МРП, для должностных лиц и малого бизнеса — до 750 МРП, для среднего бизнеса — до 1000 МРП, а для крупных компаний — до 2000 МРП.