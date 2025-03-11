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Самолеты, летевшие из Иркутска в Москву, ушли на посадку в другие регионы

Это произошло из-за закрытия столичных аэропортов.

Самолеты летевшие из Иркутска в Москву не смогли сесть в столице. Как сообщает пресс-служба аэропорта «Казань», это произошло из-за закрытия летного пространства над Москвой и Московской областью.

— 11 марта в период с 05:20 по 09:00, в связи с временными ограничениями использования воздушного пространства в столичном регионе, в Международный аэропорт «Казань» прибыли на запасной аэродром воздушные суда, — поделились в пресс-службе аэровокзала.

Так, аэродром Казани принял девять воздушных судов из Баку, Оша, Куляба, Еревана, Иркутска и Новокузнецка, а также три лайнера из Омска.