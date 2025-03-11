Сезон проката самокатов в столице может стартовать 15 марта — Ликсутов

«Ориентировочная дата запуска самокатов — это 15 марта. Если погода не изменится, это и будет дата запуска», — сказал Ликсутов.
Ранее Дептранс назвал сухие дороги главным условием для открытия сезона кикшеринга.
Как сообщало ранее Агентство «Москва», 7 марта в 13 городах Подмосковья открылся сезон проката электросамокатов. Они вновь доступны в городах Долгопрудный, Домодедово, Истра, Королев, Красногорск, Химки, Лобня, Люберцы, Подольск, Пушкино, Фрязино, Химки, Щелково. К 15 марта арендовать средства индивидуальной мобильности можно будет в 39 подмосковных городах.