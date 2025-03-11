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Минприроды Беларуси назвало штрафы за выжигание сухой растительности

Минприроды Беларуси назвало штрафы за выжигание сухой растительности.

Источник: Комсомольская правда

В Минприроды Беларуси рассказали о штрафах за выжигание сухой растительности.

На редкость теплое начала марта и дефицит осадков привели к засушливому периоду, который опасен пожарами.

Мы рассказывали, что в белорусских деревнях и лесах периодически возникают пожары, спровоцированные палами и сухой теплой погодой. В большей степени загораниям способствует человеческий фактор и неосторожное обращение с огнем.

Минприроды призывает граждан воздержаться от посещения лесов, а также от совершения палов сухой растительности. Там напомнили, что за незаконное выжигание сухой растительности предусмотрены штрафы до 30 базовых величин (1 базовая — 42 рубля).

Ранее мы писали, что Минлесхозе сказали белорусам, что делать при встрече с лисой во дворе.

Кроме того, гомельчане лишились 11 тысяч, попавшись аферистам на желании выехать за границу.

МВД предупредило белорусов о новом мошенничестве с заработком через бронь отелей.

Еще житель Могилева после лишения прав выдал себя за другого человека, но попался.