Минприроды Беларуси назвало штрафы за выжигание сухой растительности.

В Минприроды Беларуси рассказали о штрафах за выжигание сухой растительности.
На редкость теплое начала марта и дефицит осадков привели к засушливому периоду, который опасен пожарами.
Мы рассказывали, что в белорусских деревнях и лесах периодически возникают пожары, спровоцированные палами и сухой теплой погодой. В большей степени загораниям способствует человеческий фактор и неосторожное обращение с огнем.
Минприроды призывает граждан воздержаться от посещения лесов, а также от совершения палов сухой растительности. Там напомнили, что за незаконное выжигание сухой растительности предусмотрены штрафы до 30 базовых величин (1 базовая — 42 рубля).
Ранее мы писали, что Минлесхозе сказали белорусам, что делать при встрече с лисой во дворе.
Кроме того, гомельчане лишились 11 тысяч, попавшись аферистам на желании выехать за границу.
МВД предупредило белорусов о новом мошенничестве с заработком через бронь отелей.
Еще житель Могилева после лишения прав выдал себя за другого человека, но попался.