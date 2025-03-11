В Ольховском районе Волгоградской области спасают от обмеления озеро

Озеро было выбрано объектом для реабилитации неслучайно. Глава региона Андрей Бочаров не раз подчеркивал необходимость сохранения как крупных, так и малых водоемов. В частности, с 2014 года в Волгоградской области была проделана масштабная работа по решению вопросов экологии, что было отмечено на федеральном уровне. Регион занял второе место в России по реализации федерального партийного проекта «Чистая страна». Соответствующая работа будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие».