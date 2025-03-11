В Ольховском районе Волгоградской области спасают от обмеления озеро

Как сообщает пресс-служба Волгоградской облдумы, в ходе выездного рабочего совещания Экологического совета обсуждались меры по реабилитации озера Кочкарное, получившее статус водного объекта федерального значения.
Оно находится в Ольховском муниципальном районе и является уникальным водным объектом. Его территория — место обитания птиц, занесенных в Красную книгу Волгоградской области. Однако в течение длительного времени оно подвергалось негативному воздействию со стороны человека, что привело к запашке и обмелению.
В ходе предыдущих выездных заседаний фиксировались факты распашки береговой линии, а также наличие незаконно обустроенных руслоперегораживающих сооружений, из-за этого снизилась водноность объекта. Специалисты предполагают, что шансы на возрождение водоема пока есть.
Был разработан проект по установлению водоохранной зоны, она составляет 50 метров, в ее границах вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности, запрещены выпас скота, распашка земель и проезд тяжелой техники. Также будут проводиться мероприятия по расчистке озера Кочкарное.
Озеро было выбрано объектом для реабилитации неслучайно. Глава региона Андрей Бочаров не раз подчеркивал необходимость сохранения как крупных, так и малых водоемов. В частности, с 2014 года в Волгоградской области была проделана масштабная работа по решению вопросов экологии, что было отмечено на федеральном уровне. Регион занял второе место в России по реализации федерального партийного проекта «Чистая страна». Соответствующая работа будет продолжена в рамках нового нацпроекта «Экологическое благополучие».