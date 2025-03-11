В парке «Дружба: Волгоград — Баку» началось благоустройство

Напомним, что осенью 2024 года администрация Волгограда подписала инвестиционное соглашение о благоустройстве парка «Дружба: Волгоград-Баку» с ООО «Парк», которое с 2017 года обустраивает ЦПКиО в рамках муниципально-частного партнерства. Ранее депутаты Волгоградской городской думы дали согласие на передачу в концессии объектов парка «Дружба: Волгоград-Баку». Тогда сообщалось, что благоустройство территории объединенных парков — «Дружба: Волгоград-Баку» и ЦПКиО — будет выдержано в стиле единой концепции.