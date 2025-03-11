Создан металлогидридный композит, позволяющий удешевить хранение водорода

В министерстве отметили, что в последние годы наблюдается стремительный рост интереса к водородным технологиям. Переход к такому альтернативному и возобновляемому источнику энергии требует решения множества задач, среди которых вопрос хранения водорода. Металлогидридный метод хранения водорода считается одним из наиболее безопасных и эффективных, а гидрид магния рассматривается как один из наиболее перспективных материалов для использования в этих системах хранения. Но чтобы вывести водород для его использования, нужно нагреть теплоноситель до 400 градусов. Это делают с помощью дорогостоящего и энергозатратного оборудования.