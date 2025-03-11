Троллейбус № 16 вернётся на привычный маршрут в Челябинске в апреле

Троллейбус № 16, временно отменённый в ноябре 2024 года, в апреле вернётся на привычный маршрут в Челябинске. Об этом сообщили в Организаторе перевозок.
Теперь между АМЗ и ЖБИ будут курсировать девять новых машин. Интервал в движении составит 15−20 минут.
В будни первый троллейбус будет отправляться от АМЗ в 5:52, от ЖБИ — в 6:14. В выходные — в 6:07 и в 6:28 от тех же конечных.
Последний троллейбус будет выезжать с АМЗ в 22:37 в будни и в 22:17 в выходные. От ЖБИ — в 22:44 и в 21:54 соответственно.
В Организаторе перевозок отметили, что возобновление маршрута позволит разгрузить транспорт, который связывает Тракторозаводский район с центром и АМЗ. Низкопольные машины помогут маломобильным пассажирам с комфортом добраться до Областной больницы и Горбольницы № 1.