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МЧС Ростовской области будет судиться с комбайновым заводом из-за лицензии

В Ростовской области МЧС пытается аннулировать пожарную лицензию завода.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск донского управления ГУ МЧС России к комбайновому заводу. Информация опубликована в электронной картотеке дел.

В документации говорится, что экстренное ведомство требует аннулировать лицензию, выданную ранее.

На что именно оформлялась лицензия в материалах суда не указано. При этом по указанному номеру можно предположить, что речь идет о разрешении на работы по техническому обслуживанию и ремонту средств пожарной безопасности.

Иск поступил в арбитраж в феврале 2025 года, тогда же его приняли к рассмотрению. Предварительное слушание назначили на 31 марта 2025 года. Истца попросили предоставить дополнительные доказательства, а ответчика — составить письменный отзыв на поступившие претензии.