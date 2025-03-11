МЧС Ростовской области будет судиться с комбайновым заводом из-за лицензии

Арбитражный суд Ростовской области рассмотрит иск донского управления ГУ МЧС России к комбайновому заводу. Информация опубликована в электронной картотеке дел.
В документации говорится, что экстренное ведомство требует аннулировать лицензию, выданную ранее.
На что именно оформлялась лицензия в материалах суда не указано. При этом по указанному номеру можно предположить, что речь идет о разрешении на работы по техническому обслуживанию и ремонту средств пожарной безопасности.
Иск поступил в арбитраж в феврале 2025 года, тогда же его приняли к рассмотрению. Предварительное слушание назначили на 31 марта 2025 года. Истца попросили предоставить дополнительные доказательства, а ответчика — составить письменный отзыв на поступившие претензии.