30 дней в Уфе будут действовать ограничения для большерузов

Такая мера ежегодно применяется для защиты дорог от разрушения в период весенней распутицы. Если владельцу фуры необходимо проехать по городу с грузом, превышающим разрешенную массу, ему придется заплатить за специальное разрешение. Сумма зависит от веса груза и протяженности маршрута. Средства, собранные за возмещение вреда дорожному полотну, будут направлены на ремонт дорог.