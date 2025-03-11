30 дней в Уфе будут действовать ограничения для большерузов

В Уфе на период с 1 по 30 апреля введут ограничения для машин, перевозящих тяжелые грузы. Такое решение приняли депутатами Горсовета еще в минувшем декабре.
Такая мера ежегодно применяется для защиты дорог от разрушения в период весенней распутицы. Если владельцу фуры необходимо проехать по городу с грузом, превышающим разрешенную массу, ему придется заплатить за специальное разрешение. Сумма зависит от веса груза и протяженности маршрута. Средства, собранные за возмещение вреда дорожному полотну, будут направлены на ремонт дорог.
Оформить разрешение можно на официальном сайте федерального казенного учреждения «Росдормониторинг».
Мэрия рекомендует руководителям предприятий, занимающихся перевозками, строительством и другими видами деятельности, связанными с крупнотоннажными грузами, до 1 апреля завезти в город необходимые стройматериалы, оборудование, топливо и товары.
На въездах в столицу Башкирии установят дорожные знаки, запрещающие движение транспортных средств, у которых нагрузка на ось превышает шесть тонн. Контролировать соблюдение ограничений будут сотрудники Госавтоинспекции. За нарушения автомобили будут эвакуированы на штрафстоянку, а на должностных и юридических лиц наложат штрафы.
Ограничения не касаются пассажирских автобусов, а также на транспорт, перевозящий продукты питания, лекарства, животных, топливо, почту и ряда других грузов. Также исключение сделано для сельскохозяйственной техники, транспорта федеральных органов исполнительной власти и машин, обеспечивающих вывоз отходов.
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