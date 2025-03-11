В Омске продают микро-пуделей из Китая за 250 тысяч рублей

В Омске продают китайских щенков-пуделей за 250 тысяч рублей. На сайте объявлений «Авито» появилось необычное предложение: продаются два щенка тедди пуделя, привезенные из Китая.
Как рассказала автор объявления, щенки появились на свет 1 октября 2024 года, уже привиты и чипированы, имеют все необходимые документы, подтверждающие их происхождение и законный ввоз в Россию. Как пишет издание NGS55.RU, животные получили паспорта здоровья в Китае.
Интересно, что стоимость щенков для Омска совсем не рыночная. За мальчика просят 200 тысяч рублей, а за девочку — уже 250 тысяч рублей. Разница в цене, по словам продавца, обусловлена разницей в весе: мальчик весит 2000 грамм, девочка — 1500 грамм.
Продавец сказал, что щенки попали к нему в качестве разовой акции, и дальнейшего ввоза этой породы из Поднебесной не ожидается. К слову, стоимость местных щенков подобной породы варьируется от 60 до 80 тысяч рублей.
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