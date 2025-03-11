В Омске продают микро-пуделей из Китая за 250 тысяч рублей

Интересно, что стоимость щенков для Омска совсем не рыночная. За мальчика просят 200 тысяч рублей, а за девочку — уже 250 тысяч рублей. Разница в цене, по словам продавца, обусловлена разницей в весе: мальчик весит 2000 грамм, девочка — 1500 грамм.