Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За неделю в Ростове заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 15,8%

В Ростовской области заболеваемость гриппом и ОРВИ выше эпидпорога на 4,1%
Источник: Комсомольская правда

На 10-й неделе 2025 года в Ростовской области зафиксировано снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. В сравнении с предыдущей неделей в Ростове количество заболевших уменьшилось на 15,8%, сообщили в донском Роспотребнадзоре.

Несмотря на положительную динамику, общий уровень заболеваемости в области остается выше эпидемического порога на 4,1%. В Ростове-на-Дону эпидпорог превышен на 41,3%, однако тенденция к снижению наблюдается во всех возрастных группах. Более половины заболевших — взрослые.

Согласно данным ведомства, среди циркулирующих вирусов преобладают вирусы гриппа, опережая вирусы негриппозной этиологии, такие как риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус.

В Роспотребнадзоре напомнили о важности профилактики: в первые весенние дни не стоит спешить снимать теплую одежду, а также необходимо уделять внимание укреплению иммунитета и соблюдению мер неспецифической профилактики гриппа.