За неделю в Ростове заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 15,8%

Несмотря на положительную динамику, общий уровень заболеваемости в области остается выше эпидемического порога на 4,1%. В Ростове-на-Дону эпидпорог превышен на 41,3%, однако тенденция к снижению наблюдается во всех возрастных группах. Более половины заболевших — взрослые.