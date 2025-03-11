За неделю в Ростове заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 15,8%

На 10-й неделе 2025 года в Ростовской области зафиксировано снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. В сравнении с предыдущей неделей в Ростове количество заболевших уменьшилось на 15,8%, сообщили в донском Роспотребнадзоре.
Несмотря на положительную динамику, общий уровень заболеваемости в области остается выше эпидемического порога на 4,1%. В Ростове-на-Дону эпидпорог превышен на 41,3%, однако тенденция к снижению наблюдается во всех возрастных группах. Более половины заболевших — взрослые.
Согласно данным ведомства, среди циркулирующих вирусов преобладают вирусы гриппа, опережая вирусы негриппозной этиологии, такие как риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и РС-вирус.
В Роспотребнадзоре напомнили о важности профилактики: в первые весенние дни не стоит спешить снимать теплую одежду, а также необходимо уделять внимание укреплению иммунитета и соблюдению мер неспецифической профилактики гриппа.