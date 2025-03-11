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В Екатеринбурге 110 детских коллективов отправили на карантин

Классы и детсадовские группы Екатеринбурга отправляются на карантин из-за ОРВИ и пневмонии.

Источник: Комсомольская правда

Более сотни коллективов в детских садах и школах Екатеринбурга отправились на карантин. Соответствующими данными, актуальными на 10 марта, с «КП-Екатеринбург» поделились в пресс-службе администрации города.

Известно, что по ОРВИ на домашнее обучение отправили 47 групп в 38 детских садах. Количество заболевших подопечных дошкольных образовательных учреждений за неделю с 3 марта выросло на 156 до 593 человек. Еще шесть детей болеет пневмонией. Из-за этого пять групп в пяти детских садах ушли на карантин.

Что касается школ, то количество заболевших ОРВИ учеников уменьшилось на 196 до 389 детей. На карантине 41 класс в 21 школе. Пневмонией болеет 27 человек, а на карантин в связи с этим закрыты 17 классов в 12 учебных заведениях.