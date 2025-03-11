В Екатеринбурге 110 детских коллективов отправили на карантин

Известно, что по ОРВИ на домашнее обучение отправили 47 групп в 38 детских садах. Количество заболевших подопечных дошкольных образовательных учреждений за неделю с 3 марта выросло на 156 до 593 человек. Еще шесть детей болеет пневмонией. Из-за этого пять групп в пяти детских садах ушли на карантин.