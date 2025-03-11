2 мая 2025: выходной или рабочий день в России

В Российской империи этот день впервые отметили в 1890 году в Варшаве: на стачку тогда собрались 10 тысяч рабочих. Официальный статус праздника под непривычным нам названием «День Интернационала» закрепили только после революции, в 1918 году. С 1928 и по 2001 год праздник отмечали два дня подряд, 1 и 2 мая — отсюда у россиян и возникают вопросы о майском трудовом расписании.