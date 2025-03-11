2 мая 2025: выходной или рабочий день в России

Во многих городах и других населенных пунктах продолжают советскую традицию ярких шествий, когда члены профсоюзов выходят на улицу с транспарантами. Но простым россиянам Праздник Весны и Труда ближе тем, что открывает сезон шашлыков. Выяснили, можно ли будет в 2025 году уехать на отдых сразу до 2 мая.
Производственный календарь на 2025 год
Май — второй самый «расслабленный» месяц 2025 года, ведь в нем сразу 13 выходных. Это всего на день меньше, чем было в январе. Рабочих дней в последний месяц весны чуть больше — 18 Сокращенных рабочих смен при этом не будет. Подробнее с ситуацией можно ознакомиться на производственном календаре.
Всего в 2025 году россияне смогут отдохнуть 118 дней, включая праздники. Уйти домой пораньше получится 30 апреля, 11 июня и 1 ноября — это короткие дни.
Отработать «полных» придется 247 дней. Это на день меньше, чем в високосном 2024 году.
2 мая 2025: выходной день или нет
Можно паковать чемоданы или готовить шампуры, ведь 2 мая 2025 года — выходной день в России. Таким образом, рабочая неделя с 28 апреля по 4 мая будет трехдневной.
Длинный отдых позволит гражданам провести больше времени с семьей и друзьями, расслабиться на природе, избавиться от пыли на генеральной уборке или привести в порядок дворы на субботнике.
Как отдыхаем на День Труда в 2025 году: официальное постановление правительства
День Труда — официальный государственный праздник и выходной. Согласно постановлению Правительства РФ № 1335, граждане будут отдыхать в пятницу, 2 мая, за счет переноса выходного с субботы, 4 января.
Далее идут обычные выходные — суббота, 3 мая, и воскресенье, 4 мая. Всего на неделе с 28 апреля по 4 мая россияне будут отдыхать четыре дня.
Интересно, что на первую первомайскую демонстрацию вышли в 1886 году: чикагские рабочие требовали восьмичасового рабочего дня. Выступление кроваво подавила полиция, и через три года в память об этом Парижский конгресс II Интернационала учредил День международной солидарности трудящихся.
В Российской империи этот день впервые отметили в 1890 году в Варшаве: на стачку тогда собрались 10 тысяч рабочих. Официальный статус праздника под непривычным нам названием «День Интернационала» закрепили только после революции, в 1918 году. С 1928 и по 2001 год праздник отмечали два дня подряд, 1 и 2 мая — отсюда у россиян и возникают вопросы о майском трудовом расписании.
В СССР 1 мая отмечали с массовыми демонстрациями и парадами, которые символизировали достижения рабочего класса и солидарность трудящихся. Официальная государственная первомайская демонстрация в последний раз прошла в 1990 году, а в современной России шествия организовывают теперь рабочие профсоюзы и левые политические партии. Сегодня праздник все больше стали ассоциировать с единством и дружбой.
Другие праздничные и выходные дни в мае 2025 года
На неделе с 5 по 11 мая у россиян также будет четыре нерабочих дня. В четверг, 8 мая, страна отдыхает за счет переноса выходного с воскресенья, 23 февраля.
В пятницу, 9 мая, вся страна будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В юбилейную дату торжества обещают быть особенно зрелищными и масштабными. Интересно, но в отличие от 1 мая День Победы был рабочим днем на протяжении целых 18 лет — с 1947 по 1965 год.
Последний длинный каскад выходных в 2025 году россиян ждет в первый месяц лета. Начнется он вечером в среду, 11 июня, так как это будет сокращенный день. Затем следует 12 июня — официальный праздник, День России, после него — 13 июня, перенесенный на пятницу выходной, а также суббота, 14 июня, и воскресенье, 15 июня.
Список источников
1. Производственный календарь на 2025 год. Официальный сайт Правительства РФ.
2. Постановление № 1335 «О переносе выходных дней в 2025 году». Официальный сайт Правительства РФ. 2024.
3. Марунова В. 1 мая в нашей стране отмечается Праздник Весны и Труда. Официальный сайт Российского исторического общества. 2024.