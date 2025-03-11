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В Заксобрании Иркутской области обсудили повышение выплат участникам СВО

Соответствующий законопроект планируют принять на очередной сессии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Законодательном Собрании Иркутской области прошло заседание комитета по здравоохранению и социальной защите. Одним из основных вопросов стало обсуждение законопроекта, подготовленного по поручению губернатора Приангарья Игоря Кобзева. Документ предполагает внесение изменений в региональный закон о поддержке участников специальной военной операции. А именно — в раздел, который касается единовременных денежных выплат. Напомним, сейчас сумма выплаты составляет 400 тысяч рублей. Предлагается увеличить ее до 1 миллиона рублей.

Как пояснил членам комитета министр социального развития, опеки и попечительства Приангарья Владимир Родионов, планируется ввести в действие новую норму уже с 1 марта этого года. В областном парламенте законопроект рассмотрят во время очередной сессии, которая назначена на 19 марта. Профильный комитет вынес решение: рекомендовать к принятию.

— Примерно год назад мы увеличили эту выплату в два раза до 400 тыс. рублей, сегодня мы поддерживаем решение губернатора увеличить ее до 1 млн рублей, — отметил спикер Заксобрания Александр Ведерников.

Кроме того, на заседании комитета депутаты рассмотрели еще несколько вопросов, которые будут вынесены на ближайшую сессию.