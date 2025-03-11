В Заксобрании Иркутской области обсудили повышение выплат участникам СВО

В Законодательном Собрании Иркутской области прошло заседание комитета по здравоохранению и социальной защите. Одним из основных вопросов стало обсуждение законопроекта, подготовленного по поручению губернатора Приангарья Игоря Кобзева. Документ предполагает внесение изменений в региональный закон о поддержке участников специальной военной операции. А именно — в раздел, который касается единовременных денежных выплат. Напомним, сейчас сумма выплаты составляет 400 тысяч рублей. Предлагается увеличить ее до 1 миллиона рублей.