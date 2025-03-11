Самые востребованные профессии — в IT, самые важные навыки — soft skills

Эксперты советуют быть готовыми постоянно учиться. Непрерывное образование — тренд будущего: чтобы оставаться востребованным, придется регулярно обновлять знания, осваивать новые навыки, возможно, получать не одно, а два-три образования за жизнь. Многие перспективные отрасли сегодня только формируются. Например, активно растут зеленая энергетика, климатические технологии, космический туризм — в этих сферах возникнут новые рабочие места (как когда-то появились специалисты по большим данным или по кибербезопасности). Также развитие науки ведет к новым медицинским и биотехническим профессиям (вспомним про IT-генетиков и других специалистов будущего).