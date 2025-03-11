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Минприроды Беларуси фиксирует увеличение пыли в воздухе во многих городах

Сухая безветренная погода привела к увеличению количества пыли в воздухе.

Источник: Комсомольская правда

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси сообщает, что во многих городах в последние дни фиксировались превышения установленных гигиенических нормативов качества воздуха по пыли.

В Минприроды рассказали, что с начала марта в Беларуси существенных осадков не выпадало, а сухая безветренная погода привела к увеличению количества пыли (твердых частиц) в воздухе.

Сообщается, что источники поступления пыли в воздух носят как естественный, так и антропогенный характер.

«Также немалую роль в формировании уровня загрязнения воздуха в городах республики играет перенос дымов пожаров в природных экосистемах», — пояснили в министерстве.

Следует учесть, что рассеиванию пыли препятствовало наличие температурной инверсии, которая установилась в приземном слое атмосферы.

Для снижения антропогенной нагрузки и регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух крупным предприятиям ряда городов направили предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях.

Ранее мы писали, что Минприроды Беларуси назвало штрафы за выжигание сухой растительности.

Еще в Минлесхозе сказали белорусам, что делать при встрече с лисой во дворе.

Кроме того, гомельчане лишились 11 тысяч, попавшись аферистам на желании выехать за границу.

МВД предупредило белорусов о новом мошенничестве с заработком через бронь отелей.