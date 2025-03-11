Киберспортсмены фокусируют взгляд на мониторе втрое хуже обычных пользователей

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Ученые Тамбовского государственного университета (ТГУ) имени Г. Р. Державина выявили, что прирост ответа на нагрузку в зрительной системе киберспортсменов в три раза хуже, чем у обычных пользователей. Поиск способов коррекции зрения уже ведется, сообщила ТАСС доцент вуза Светлана Шутова.
«У обычных пользователей прирост ответа на нагрузку составляет 300%, то есть при увеличении нагрузки напряжение мышц глаза, которые обеспечивают аккомодацию (способность глаза фокусироваться на предметах, находящихся на разном расстоянии — прим. ТАСС), растет примерно в три раза. У киберспортсменов прирост примерно 100%, что в три раза хуже. Подобных исследований в России не проводилось», — рассказала собеседница агентства.
Шутова отметила, что такая разница связана с перенапряжением мышц, фокусирующим взгляд. Поиск способов коррекции зрения уже ведется, при этом будет нелекарственное воздействие (например специальные тренировки), направленное на расслабление цилиарных мышц. Похожие способы применяются в лечении детей, но их эффективность для взрослых с очень выраженным напряжением аккомодации пока неизвестна.
Исследование проводилось в два этапа: измерение в обычном состоянии и после часовой имитации компьютерной игры. «Есть еще такое состояние, когда мышцы глаз напрягаются для аккомодации и перенапрягается, получается спазм. У киберспортсменов доля этих реакций составляет 73%, у остальных — 50%», — добавила Шутова.
Доцент ТГУ отметила, что киберспортсмены в среднем проводят за компьютером до 11 часов в сутки, когда обычные пользователи — до 3 часов. «У киберспортсменов есть такая фраза: “моргнешь — умрешь”. То есть, они не могут отвлечься от экрана ни на секунду даже. Те часы, которые они проводят за компьютером, несопоставимы со временем простых пользователей», — подчеркнула исследователь.
Ученые также подадут заявку на патент для предварительного оценивания, есть ли у человека нарушение аккомодации. «Мы считаем, что внимание к здоровью глаз киберспортсменов должны быть особенным, в частности в вопросах аккомодации», — заключила Шутова.
Об университете.
ТГУ, основанный в 1918 году, является крупнейшим высшим учебным заведением региона, современный научно-образовательный центр, в основе которого лежат традиции классического университета. В вузе обучается 13,5 тыс. студентов из 60 регионов России и 67 стран мира. Для них доступно более 200 образовательных программ на всех уровнях образования.