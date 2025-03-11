Киберспортсмены фокусируют взгляд на мониторе втрое хуже обычных пользователей

Доцент ТГУ отметила, что киберспортсмены в среднем проводят за компьютером до 11 часов в сутки, когда обычные пользователи — до 3 часов. «У киберспортсменов есть такая фраза: “моргнешь — умрешь”. То есть, они не могут отвлечься от экрана ни на секунду даже. Те часы, которые они проводят за компьютером, несопоставимы со временем простых пользователей», — подчеркнула исследователь.