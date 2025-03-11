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Киберспортсмены фокусируют взгляд на мониторе втрое хуже обычных пользователей

Поиск способов коррекции зрения уже ведется, при этом будет нелекарственное воздействие, направленное на расслабление цилиарных мышц, отметила доцент ТГУ Светлана Шутова.

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Ученые Тамбовского государственного университета (ТГУ) имени Г. Р. Державина выявили, что прирост ответа на нагрузку в зрительной системе киберспортсменов в три раза хуже, чем у обычных пользователей. Поиск способов коррекции зрения уже ведется, сообщила ТАСС доцент вуза Светлана Шутова.

«У обычных пользователей прирост ответа на нагрузку составляет 300%, то есть при увеличении нагрузки напряжение мышц глаза, которые обеспечивают аккомодацию (способность глаза фокусироваться на предметах, находящихся на разном расстоянии — прим. ТАСС), растет примерно в три раза. У киберспортсменов прирост примерно 100%, что в три раза хуже. Подобных исследований в России не проводилось», — рассказала собеседница агентства.

Шутова отметила, что такая разница связана с перенапряжением мышц, фокусирующим взгляд. Поиск способов коррекции зрения уже ведется, при этом будет нелекарственное воздействие (например специальные тренировки), направленное на расслабление цилиарных мышц. Похожие способы применяются в лечении детей, но их эффективность для взрослых с очень выраженным напряжением аккомодации пока неизвестна.

Исследование проводилось в два этапа: измерение в обычном состоянии и после часовой имитации компьютерной игры. «Есть еще такое состояние, когда мышцы глаз напрягаются для аккомодации и перенапрягается, получается спазм. У киберспортсменов доля этих реакций составляет 73%, у остальных — 50%», — добавила Шутова.

Доцент ТГУ отметила, что киберспортсмены в среднем проводят за компьютером до 11 часов в сутки, когда обычные пользователи — до 3 часов. «У киберспортсменов есть такая фраза: “моргнешь — умрешь”. То есть, они не могут отвлечься от экрана ни на секунду даже. Те часы, которые они проводят за компьютером, несопоставимы со временем простых пользователей», — подчеркнула исследователь.

Ученые также подадут заявку на патент для предварительного оценивания, есть ли у человека нарушение аккомодации. «Мы считаем, что внимание к здоровью глаз киберспортсменов должны быть особенным, в частности в вопросах аккомодации», — заключила Шутова.

Об университете.

ТГУ, основанный в 1918 году, является крупнейшим высшим учебным заведением региона, современный научно-образовательный центр, в основе которого лежат традиции классического университета. В вузе обучается 13,5 тыс. студентов из 60 регионов России и 67 стран мира. Для них доступно более 200 образовательных программ на всех уровнях образования.